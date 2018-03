L'incubo di un operaio: arrestato per uno scambio di persona e in carcere da innocente

Da quel giorno è costretto a prendere gli ansiolitici. Da quel giorno, nonostante in vacanza lui non ci sia mai andato, non ha più ferie al lavoro. Anzi, da quel giorno - se non fosse stato per la caparbietà del suo avvocato - un lavoro non lo avrebbe neanche più.

Perché quel giorno - quel giovedì 18 gennaio 2018 - la vita di Ahmed Abou Elhamd Abbas Ahmed, operaio italo egiziano di cinquantotto anni, è cambiata in un attimo. È stata stravolta all'alba dai poliziotti che hanno passato al setaccio la sua casa di Abbiategrasso prima di ammanettarlo e portarlo via in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata il 15 gennaio dal Gip Maria Vicidomini.

L'arresto per colpa di una fotografia

Per gli inquirenti e gli investigatori, Ahmed era un rapinatore seriale: era l'uomo che tra il 5 marzo 2016 e l'8 novembre 2017 aveva aggredito e rapinato dodici persone - quasi tutte anziane - ai bancomat nel triangolo tra corso Vercelli, viale Paniniano e viale Coni Zugna.

Gli agenti, che avevano iniziato ad indagare dopo la denuncia di un ragazzo che aveva avuto una colluttazione con il malvivente, avevano fermato l'operaio in strada fingendo un controllo e avevano fotografato la sua carta d'identità. Poi avevano mostrato proprio quell'immagine alle vittime che avevano riconosciuto Ahmed come l'uomo che le aveva rapinate.

La vita in carcere da innocente e la difesa

Così, il 18 gennaio mattina per l'operaio si aprono le porte del carcere di San Vittore. Per lui, che è sovrappeso e ha problemi di pressione, la vita in cella è difficile ma tiene duro e dopo otto giorni - il 25 mattina - arriva la buona notizia: lo stesso giudice che ne aveva ordinato l'arresto ne dispone la scarcerazione immediata perché sono scaduti i termini per l'interrogatorio di garanzia.