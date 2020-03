“L'ho uccisa io”: ''l'Orco delle Ardenne'' confessa il delitto 17 anni dopo

“L'Orco delle Ardenne” ha confessato. Michelle Fourniret, killer seriale già condannato per aver ucciso nove donne, ha rivelato di aver ucciso anche Estelle Mouzin, una bambina di 9 anni scomparsa il 9 gennaio del 2003. Della piccola si erano perse le tracce mentre rientrava da scuola a Guermantes, in Seine-et-Marne, in Francia. Nel corso degli anni la famiglia aveva sempre sperato di ritrovare la piccola, con gli inquirenti che avevano anche realizzato un identikit della bambina “invecchiata” di alcuni anni.

Come racconta l'emittente francese Bfmtv, sarà necessario effettuare alcune verifiche per convalidare la veridicità delle sue affermazioni. Secondo alcune fonti giudiziarie, citate dai quotidiani locali, il 77enne condannato nel 2008 e nel 2018 per aver ucciso nove giovani donne e adolescenti avrebbe fornito dettagli supplementari, di cui si ignora il contenuto. Fourniret era stato arrestato in Belgio nel giugno 2003 dopo il tentato sequestro di una ragazzina. L'uomo aveva sempre negato il suo coinvolgimento nella scomparsa di Estelle e la pista che portava a lui era stata abbandonata per via di un alibi che gli aveva fornito la moglie. Con il venir meno dell'alibi e nuovi interrogatori è arrivata la confessione.