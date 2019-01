Delegazione Pd a bordo della Sea Watch: "Orfini e Martina indagati" 

“Io e Martina siamo appena rientrati in porto e a quanto pare siamo indagati”: la notizia 'bomba' arriva direttamente da un tweet del presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini, dopo essere sceso dalla Sea Watch 3, la nave con a bordo 47 migranti della ong battente bandiera olandese. L'ok a salire sulla nave era arrivato solo dopo un vertice tenutosi in Prefettura alla presenza dei vertici della Capitaneria di porto.

Il 'desiderio' di salire a bordo degli esponenti del Pd era stato inizialmente bloccato dopo l'ordinanza di stamane che aveva deciso lo stop alla navigazione nel tratto di mare fino a mezzo miglio dalla nave della Ong tedesca con a bordo 47 migranti. Poi nel pomeriggio è arrivato il via libera.

Orfini: “Io e Martina siamo indagati”

Amaro il ritorno sulla terra ferma di Orfini e del segretario Pd Maurizio Martina, come si intende dal messaggio pubblicato su Twitter: “I campi in Libia sono un inferno che non finisce mai, ci hanno detto i migranti sulla #SeaWatch. Io e @maumartina siamo appena rientrati in porto. Ora stiamo facendo l'elezione di domicilio perché a quanto pare siamo indagati per essere saliti sulla nave”. Tre i parlamentati saliti sulla Sea Watch: Maurizio Martina, Matteo Orfini e Davide Faraone.

Martina: "Fateli sbarcare"

"Siamo stati sulla Sea Watch. Basta guardare negli occhi quelle persone per capire che è disumano quello che stanno facendo. Fateli sbarcare, fateli sbarcare, fateli sbarcare". Lo scrive su Twitter Maurizio Martina.