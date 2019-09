"Meglio dialogare con i 5 Stelle che lasciare l'Italia a un aspirante fascista"

"Il Pd sta ridefinendo ruolo e visione: nessun passo indietro. No ai decreti sicurezza disumani e incostituzionali che utilizzano i migranti per perpetrare violazioni dei diritti di tutti”.

Sono le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervenuto in una riunione con sindaci, governatori e segretari regionali del Partito democratico.

Il primo cittadino di Palermo ha posto l'accento anche sulla "questione Sud". Queste le sue parole: "La discontinuità deve portare ad una scelta strategica per il Mezzogiorno. Serve un forte ministero per la coesione territoriale: è surreale il dibattito Tav Torino-Lione mentre nel Mezzogiorno le ferrovie sono fatiscenti, le infrastrutture di mobilità inesistenti. È difficile - ha concluso Leoluca Orlando - avere come interlocutore un soggetto in forte confusione e M5s in fibrillazione, ma meglio interloquire con un soggetto in difficoltà che lasciare al governo un aspirante fascista che vuole pieni poteri".

Il riferimento è a Matteo Salvini, con cui il sindaco di Palermo ha avuto diversi attriti in passato.