La camera mortuaria dell'ospedale è in una tenda in mezzo a una pineta (coi cani randagi)

La camera mortuaria dell'ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi a Palermo è in una tenda in mezzo a una pineta. I parenti di due persone defunte sono indignati: "Non c'è rispetto nemmeno per i morti. Attorno giravano dei cani randagi", dicono alle telecamere di PalermoToday. L'ospedale palermitano replica: "Ci spiace per i disagi arrecati ma era necessario effettuare i lavori di ristrutturazione, dovrebbero finire a inizio luglio".

Servizio video di Riccardo Campolo e Rosaura Bonfardino.