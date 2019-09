'Malato' di lavoro, scopre che il figlio è morto durante una videoconferenza

Il lavoro è una costante nella vita di tutti noi, ma può capitare che diventi predominante, in alcuni casi a tal punto da non lasciare spazio alla famiglia e agli affetti. Un po' quello che è successo a J.R. Storment, un imprenditore statunitense, ossessionato dal suo lavoro, che è venuto a conoscenza della morte del figlioletto durante una conference call, consultando un sito online.

Storment, fondatore della piattaforma Cloudability, utilizzata per ottimizzare e migliorare le visualizzazioni di siti web, ha trascorso gli ultimi 8 anni dedicandosi notte e giorno al suo lavoro, tanto da sviluppare una sorta di dipendenza, che lo ha portato a trascurare quello che succedeva nelle vite di sua moglie e dei loro due gemelli.

Come riporta il Mirror, la moglie dell'imprenditore, Jessica Brandes, ha raccontato di essersi accorta che qualcosa non andava nel figlio quando è andato a svegliarlo. Il piccolo Wiley era infatti morto nel sonno, mentre si trovava nella loro abitazione in Oregon, probabilmente a causa di una complicazione legata all'epilessia infantile, disturbo di cui soffriva da tempo.

Il decesso del bambino e il terribile modo in cui lo ha scoperto, sono stati un grande shock per J.R. Storment, tanto che l'uomo ha voluto raccontare la storia sul suo profilo LinkedIn, lanciando un appello a tutti i genitori del mondo: ''Non lavorate troppo fino a tardi. Abbracciate i vostri figli. Molte delle cose a cui state dedicando tanto tempo sono probabilmente inutili ed un giorno vi pentirete di non aver dedicato più tempo alle cose veramente importanti''.