Un uomo armato prende in ostaggio un autobus a Lutsk: "Stato terrorista"

Un uomo armato ha preso in ostaggio un autobus con a bordo una ventina di persone a Lutsk, città nordorientale dell'Ucraina. Come confermato dalla Polizia l'uomo sarebbe armato e avrebbe con se anche esplosivi. Il centro della città è stato isolato.

Il rapitore che ha minacciato di far saltare in aria il bus e un'altra bomba nella città, ha pubblicato le sue richieste al governo farneticando in merito alla proclamazione di un "giorno anti-sistema" e dichiarando che "lo Stato è il primo terrorista".

"La verità urlata dai 24 salverà centinaia di vite", ha scritto su Twitter l'uomo che si è presentato come Maksym Plokhoy, chiedendo ai leader ecclesiastici, ai presidenti dei tribunali, ai procuratori e al Parlamento di registrare e caricare su YouTube video in cui dichiarano di essere "terroristi legalizzati".

L'uomo ha dichiarato di avere un'arma automatica, due bombe e di aver piazzato esplosivo in un'altra area affollata di Lutsk.

#UPDATE : Terrorist demands the attention of journalists



At least on Twitter, a tweet "Hey, journalists" appeared on his page a few minutes ago.



Meanwhile, the military continues to arrive in #Lutsk. https://t.co/WgvwduNJmk pic.twitter.com/Dz7ibWSfNY