Porta ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia, ma rubano tutto: lo sfogo di mamma Pietrina

Ladri senza cuore e senza pietà. Una madre aveva porta gli ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia, ma sono stati rubati: il suo sfogo su Facebook è commovente.

Ieri Pietrina Paladino, la mamma di Dorotea Di Sia, la 25enne morta nel 2014 in un incidente stradale a Bisceglie, era andata al cimitero di Santa Marina per pregare sulla tomba della figlia. E lì ha fatto l’amara scoperta: ignoti hanno rubato, per la seconda volta, gli ovetti pasquali che aveva posizionato simbolicamente vicino al loculo, come racconta SalernoToday.

Su Facebook la donna commenta con amarezza e disincanto.

"Hanno fatto il bis. Prendendosi gioco di me. Ieri ho riportato gli ovetti e un nuovo cestino. Stamattina sparito! Hanno aggiunto al bottino anche il coniglietto, due giorni consecutivi. Io non so che dire sono semplicemente senza parole. Chiunque tu sia. Sei così misero/a probabilmente, anzi sicuramente riderai di me".