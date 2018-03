"Due pezzi per 80 euro", a Padova il volantino con sconti e promozioni sulla droga

La "bianca" a partire da 50 euro. Due "pezzi" da un grammo al prezzo di 80 euro. E se ne prendi dieci due sono in omaggio! Non si tratta del volantino di qualche supermercato che propone merce a prezzo di sconto. La merce, in questo caso, è rappresentata da cocaina, hashish ed eroina.

Droga che tre spacciatori di Padova proponevano in offerta ai clienti della movida appostandosi vicino a luoghi e aggregazione ed esercizi pubblici. Con tanto di volantino "ciclostilato" per rendere più attraente il prodotto. I tre, una coppia di coniugi e il fratello dell'uomo, non si facevano scrupoli nel vendere la droga anche a chi aveva deciso di smettere. "Sei in cura al Sert?", si legge ancora sul tariffario. "Per te prezzi speciali e trattative riservate".

I tre nordafricani sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Padova. Come spiega PadovaOggi stalkerizzavano i clienti nei luoghi della movida.

Le dichiarazioni di Enrico Zampolli, comandante della compagnia dei carabinieri di Abano | Video