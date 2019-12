Tragedia in vacanza: padre e due figli annegano nella piscina di un residence

Dramma in un villaggio turistico nel sud della Spagna. Un turista britannico e i suoi due figli sono morti annegati nella piscina del residence dove stavano trascorrendo le vacanze, situato nel comune di Mijas, a circa 30 chilometri da Malaga, sulla Costa del Sol.

Come riporta El Mundo, la Guardia Civil sta indagando sull'accaduto, ma al momento la dinamica dei loro decessi è ancora un mistero. L'uomo aveva 53 anni, mentre i figli 9 e 16.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13.30 di martedì 24 dicembre da alcuni ospiti, ma all'arrivo dei soccorsi i tre erano già in stato di incoscienza. Il personale sanitario ha provato a la rianimazione, ma è stato tutto inutile: per loro non c'è stato nulla da fare. Al momento gli inquirenti non scartano nessuna ipotesi, dalla morte accidentale ad un tentativo di salvataggio a catena finito male, dopo la caduta in acqua del figlio più piccolo.