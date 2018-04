Lancia la figlia di sei mesi dal tetto per protestare contro la demolizione della sua baracca abusiva

Un papà è accusato di tentato omicidio per aver gettato la figlia di sei mesi giù dal tetto durante una protesta contro la demolizione di case abusive. E' successo a Kwadwesi, a Port Elizabeth, nel Sudafrica. La piccola è stata salvata dalla polizia, che l'ha poi riconsegnata alla madre, sotto la supervisione dei servizi sociali.

L'uomo, un 38enne, era salito sul tetto della propria casa. Uno dei poliziotti presenti sul posto per la protesta lo ha seguito per cercare di convincerlo a scendere giù. Durante le trattative, il 38enne faceva dondolare la piccola nel vuoto, tenendola per la caviglia e minacciando di lasciarla cadere se le autorità non avessero interrotto la demolizine di casa sua. Infine l'ha lanciata lontano. Uno degli agenti è riuscito a prenderla al volo: miracolosamente la bambina non ha riportato nessun danno.

"E' scioccante che un padre possa sacrificare la propria figlia per ritardare la demolizione di una baracca abusiva, ma fortunatamente la piccola si è salvata", ha detto il comandante generale di Motherwell Cluster Dawie Rabie, elogiando il lavoro della polizia.