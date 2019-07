Gioca in riva al mare con i figli: un’onda gli rompe l’osso del collo

La vita di Lee Dingle, 37enne padre di sei figli, si è spente all'improvviso a causa di un'onda, che lo ha ucciso spezzandogli l'osso del collo. La tragedia è avvenuta sulla spiaggia di Oak Island, in North Carolina (Stati Uniti), mentre l'uomo era intento a giocare con tre dei suoi figli. Come racconta UsaToday, Lee è stato scaraventato a terra da una violenta onda e nonostante il tempestivo arrivo di due squadre di salvataggio, per lui non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano troppo gravi e il 37enne è deceduto dopo un giorno d'agonia.

Lee, padre biologico di due figli e adottivo di quattro, era amato e ben voluto da tutti, come testimoniano i tanti messaggi lasciati da amici e colleghi: "Era calmo, un buon amico e molto capace". La moglie Shannon ha condiviso un post su Instagram, spiegando l'accaduto: ''La sua gola era talmente gonfia che l'ossigeno non è più arrivato al cervello''. ''Il mio compagno, amore e rifugio se ne è andato - ha scritto la moglie sul post - Ci siamo conosciuti quando avevo 18 anni e lui 19, e da allora siamo sempre stati insieme. Non so come si possa andare avanti senza lui, ma imparerò''. Intanto la donna ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare la famiglia dopo la scomparsa del 37enne.