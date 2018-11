Via libera alla nuova versione del Padre Nostro, ecco il passaggio che verrà modificato

L’Assemblea Generale della Cei ha approvato la nuova versione del Padre Nostro e dell'inizio del Gloria. Come riferisce Askanews, l'assemlea dei vescovi ha inoltre dato il via libera ha approvato alla traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. Il testo della nuova edizione del Messale sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro.

Ma come cambierà la preghiera più sentita dai cattolici? In sostanza, la formula corretta d'ora in poi "non indurci in tentazione" ma "non abbandonarci alla tentazione"). Quanto al Gloria anziché: "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà" bisognerà dire "pace in terra agli uomini, amati dal Signore".

Papa Francesco aveva già espresso il desiderio di cambiare il testo del Padre Nostro. Secondo il Pontefice, "non è una buona traduzione quella che parla di un Dio che induce in tentazione. Quello che ti induce in tentazione è Satana". E' vero infatti che anche i francesi "hanno cambiato il testo in 'non mi lasci cadere in tentazione': sono io a cadere, non è Lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto".