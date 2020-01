"E non abbandonarci alla tentazione": il nuovo Padre Nostro ufficiale dal prossimo novembre

La nuova versione del Padre Nostro sarà recitata nelle chiese cattoliche a partire dal prossimo novembre. Il nuovo testo, sollecitato direttamente da papa Francesco, sarà inserito nel Messale subito dopo Pasqua, per essere poi recitato a partire dalla prima Domenica d'Avvento, il prossimo 29 novembre.

L'anticipazione arriva direttamente da monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto e teologo fra i più influenti in Vaticano, a margine del Forum internazionale di Teologia in corso alla Pontificia Università Lateranense. "Il Messale con la nuova versione del Padre Nostro uscirà subito dopo Pasqua", che quest'anno 'cade' il 12 aprile, mentre "l'uso liturgico della preghiera modificata sarà introdotto a partire dalle messe del 29 novembre prima domenica di Avvento", ha detto all'Adnkronos.

Nuovo Padre Nostro, il testo modificato

Nel testo modificato, l'invocazione "non indurci in tentazione" sarà sostituita dalla più corretta formulazione "non abbandonarci alla tentazione". La nuova versione è stata preferita alle alternative: "non lasciarci in tentazione" e "non abbandonarci nella tentazione".

Papa Francesco aveva più volte espresso il desiderio di modificare il testo del Padre Nostro: "Non è una buona traduzione quella che parla di un Dio che induce in tentazione, quello che ti induce in tentazione è Satana".