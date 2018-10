Voleva un maschio ma nasce una femmina, il padre la vende per 5mila euro

Venduta a soli 10 giorni di vita per 5mila euro a una coppia che l'ha acquistata online. E' successo nella provincia cinese di Zhejiang. Il padre desiderava un figlio maschio e così, quando è nata la bambina, ha deciso di disfarsene vendendola a una coppia che cercava disperatamente di avere un figlio. A denunciare tutto è stata la madre dell'uomo, quando si è accorta che la nipotina appena nata era sparita, come racconta il Daily Mail.

"Ho visto mia nipote solo un paio di volte da quando è nata, poi non l'ho più vista. Mio figlio non voleva nemmeno che entrassi in casa", ha riferito la donna, che in passato si era già presa cura della prima figlia dell'uomo. Un giorno, approfittando del fatto che il figlio non era in casa, la donna è passata a trovare la nuora e ha scoperto che la bambina non c'era più e si è recata a denunciare tutto alla polizia.

Dopo essere stato interrogato dagli agenti, l'uomo ha ammesso di aver venduto la figlia a una coppia che vive nella provincia di Hubei, a più di 1.200 chilometri di distanza, per circa 5mila euro: disoccupato e in difficoltà economiche, temeva di dover fronteggiare ulteriori problemi avendo già una figlia femmina, per questo desiderava un maschio.

La polizia ha poi rintracciato la piccola in casa della coppia. "Temevamo che gli acquirenti fossero coinvolti in un giro di traffico di bambini", ha detto un ufficiale, ma la coppia in realtà desiderava solo aver un figlio, dopo dieci anni di tentativi infruttuosi. La bambina è stata riconsegnata alla madre e alla nonna, mentre il padre e i due compratori sono finiti in carcere. Per la legge cinese, vendere donne o bambini è un reato punibile con una pena che va dai 5 ai 10 anni di prigione ma è possibile anche che venga comminato l'ergastolo o la pena di morte.