Il padrone finisce in ospedale, il cane resta chiuso in casa tre giorni: a salvarlo i pompieri

Era chiuso in casa da tre giorni senza né cibo né acqua. Un cane di razza cocker è stato recuperato dai vigili del fuoco in un alloggio di via Macario a Rivoli, vicino Torino.

Il padrone, per un malore improvviso, era stato ricoverato in un ospedale nel milanese e non era riuscito ad affidare il cane a nessuno, né tanto meno ad avvisare qualcuno della sua presenza nell'appartamento.

La richiesta alla polizia locale è arrivata dall'ex moglie dell'uomo che lo ha rintracciato telefonicamente. I pompieri arrampicatisi sul balcone hanno rotto un vetro e recuperato l'animale visibilmente provato. Lo stesso è stato immediatamente rifocillato e preso in cura dall'ex moglie del proprietario.