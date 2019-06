La super pagella di Greta Thunberg (nonostante le assenze)

Dopo averci dato una lezione sull'ambiente e il rispetto per il nostro pianeta, Greta Thunberg mette a tacere le polemiche sulle sue assenze scolastiche con la sua pagella di fine anno, davvero invidiabile. La 16enne svedese, che ha saltato diverse giornate scolastiche per partecipare ad appuntamenti internazionali legati alle manifestazioni di Fridays for Future, è riuscita ad ottenere degli ottimi voti in tutte le materie, dimostrando un grande impegno, oltre che contro l'inquinamento, anche sui libri di scuola.

Greta ha collezionato ben 14 'A' su 19 materie, tra cui matematica, inglese, francese e storia. Il massimo dei voti equivalente al nostro '10', mentre per quanto riguarda lo svedese, la ginnastica e le scienze del consumo, la 16enne si è dovuta accontentare di una 'B', pari ad un nostro 9.

Quest'anno Greta Thunberg ha frequentato il nono anno alla Kringlaskolan a Soedertaelje, nei pressi di Stoccolma, anche se la ragazzina ha ammesso di aver recuperato le lezioni da sola, studiando a casa gli argomenti affrontati in classe durante le sue assenze. La pagella della 16enne è stata pubblicata dal quotidiano svedese Dagens Nyheter.