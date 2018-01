Ascoli Piceno, a fuoco la palazzina destinata ai migranti

Erano da poco passate le 3 di notte di notte quando le fiamme hanno avvolto la palazzina di via Tevere, a Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli. Gli appartamenti, disabitati, erano destinati all’accoglienza dei 37 migranti.

Le fiamme si sono sviluppate su tutti e tre i piani dell’edificio. I Vigili del Fuoco di Ascoli che hanno domato le fiamme e poi proceduto con la bonifica dell’edificio.

In corso indagini per verificare esattamente la dinamica: si teme che le fiamme siano di origine dolosa, non fosse altro per l’assenza di persone all’interno. L’immobile è stato posto sotto sequestro.