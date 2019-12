Semina il panico tra i passanti: automobilista si schianta (e rischia il linciaggio)

Serata di follia nel centro di Palermo, dove un'auto impazzita ha rischiato di travolgere alcuni pedoni per poi schiantarsi contro diversi auto parcheggiate.

L'uomo alla guida, un 50enne, è stato fermato dalla polizia al termine di una corsa durata una ventina di minuti durante i quali ha seminato il panico per le strade della città. Accerchiato dalla folla, l'automobilista ha rischiato anche il linciaggio.

La prima chiamata è arrivata da via Ammiraglio Gravina. Viene segnalata alla polizia un'auto di colore grigio che sfreccia per le strade alle spalle del Teatro Politeama. Colpisce uno scooter parcheggiato e fugge in direzione di piazza Sturzo. La corsa ad alta velocità si spinge nella zona di via dei Cantieri dove in pochi minuti si crea il caos, tra via Amilcare Barca e via Montalbo dove si trova anche il mercato.

L'automobilista continua a spingere il piede sull'acceleratore ma perde il controllo, finendo per sbattere contro diverse auto parcheggiate e trascinandosi ancora per poche decine di metri. L’uomo è rimasto per qualche secondo fermo all’interno della sua auto, distrutta e con il cofano fumante, prima di essere circondato da una folla inferocita e infine dalla polizia.

Almeno otto le volanti intervenute, seguite dai vigili, dalle ambulanze del 118 e da un mezzo del soccorso stradale. L’automobilista è stato quindi fermato e sottoposto ad alcol e drug test per verificare le sue condizioni e capacità di guida. Secondo alcuni testimoni l'uomo appariva visibilmente ubriaco.