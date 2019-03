Palermo, giornalisti della tv belga intervistano il sindaco: ladri gli svaligiano il minivan

La troupe dell'emittente Vrt Nws era nel quartiere Ballarò per alcune riprese e un’intervista al sindaco Leoluca Orlando in vista del Europee di maggio. Poi l'amara sorpresa: giornalisti e tecnici si sono resi conto che qualcuno aveva aperto il loro minivan portando via tutta l’attrezzatura tecnica. La refurtiva è stata ritrovata dopo qualche ora. Sull’episodio indaga la polizia.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Secondo quanto denunciato agli agenti la troupe aveva parcheggiato il mezzo in via Gian Luca Barbier. Poi l'intervista al primo cittadino nel centro culturale Moltivolti.

Al ritorno i giornalisti hanno trovato il portellone forzato e si sono resi conto che i ladri aveva rubato tutto. Immediata la segnalazione al 113 e alla direzione dell’emittente televisiva. La polizia ha iniziato le indagini per risalire agli autori del furto o scovare la refurtiva in uno dei mercatini della zona. Ma dopo qualche ora - fanno sapere dal Comune - l'attrezzatura è stata ritrovata in piazza del Mediterraneo.