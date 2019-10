Professore rimprovera un'alunna: la madre si fionda a scuola e lo prende a schiaffi

Schiaffeggiato dalla madre di un’alunna. È successo ad un insegnante di una scuola media di Palermo dove questa mattina le volanti sono intervenute su segnalazione del personale scolastico.

Secondo una prima ricostruzione a scatenare l’aggressione sarebbe stato un rimprovero rivolto dal docente a una studentessa di 13 anni. Il professore, che insegna storia e geografia in una scuola del quartiere Pallavicino, avrebbe chiesto alla ragazza di non interrompere la lezione e di non uscire dall’aula senza autorizzazione. Un "invito" che la ragazza, con il suo comportamento, avrebbe declinato più volte.

Per riportarla al suo posto il professore l’avrebbe presa sotto braccio per accompagnarla dal corridoio fino al banco. A quel punto - riferisce PalermoToday - la ragazza sarebbe uscita urlando dalla classe per telefonare alla madre: "Mi ha messo le mani addosso, vieni subito".

Docente aggredito a Palermo, la ricostruzione

Dopo qualche minuto la madre della studentessa, scortata dalla nonna, è arrivata di gran corsa alla scuola media Borgese. Quindi ha superato la sicurezza, si è diretta nell’aula e senza chiedere conto e ragione al docente l’avrebbe schiaffeggiato con violenza. I colleghi e il personale Ata hanno subito contattato il 113 cercando nel frattempo di riportare la calma.

Convocato un consiglio di classe straordinario

Gli agenti intervenuti hanno ascoltato la madre della studentessa, il docente e alcuni colleghi che avevano assistito alla scena. Ora toccherà alla vittima dell’aggressione decidere se sporgere o meno denuncia nei confronti della famiglia. È stato inoltre convocato un consiglio di classe straordinario per valutare la posizione della studentessa, il cui cognome sarebbe già comparso diverse volte nella casella delle note di demerito dei registri scolastici.