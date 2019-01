Palloncino contenente una letterina finisce in un giardino e cambia la vita di una famiglia

Un bambino autistico scrive una letterina, la infila in un palloncino e la affida al vento. Oggi quella lettera ha cambiato la vita di una famiglia di Paliano, paese in provincia di Frosinone. La storia, splendida, è raccontata da Angela Nicoletti e Daniele Flavi. Derek è un bambino malato che vive a Villafranca in Veneto. Come da tradizione, aiutato dalle maestre e dalla madre, nei primi giorni del mese di dicembre ha scritto un messaggio insieme ai suoi fratellini, Colim e Lian, anche loro affetti da autismo.

Palloncino con una letterina finisce nel giardino di una famiglia di Paliano

Nello scritto, struggente e che ha colpito chi lo ha trovato, il piccolo chiede a Santa Lucia di poter guarire. Di poter sentire la madre cantare senza dover star male. Di poter giocare con tutti gli altri bambini senza dover soffrire. Parole che hanno toccato il cuore e che hanno cambiato la vita di Emanuele e Federica Rastrelli - lui bancario, lei mamma a tempo pieno - che hanno deciso di rispondere all'appello di quel piccolo venuto da lontano. "La lettera l'abbiamo trovata in giardino nel giorno di Natale - spiegano Emanuele e Federica -. In un primo momento abbiamo creduto fosse un pezzo di plastica portato dal vento. Poi ci siamo resi conto del biglietto all'interno. Una letterina decorata e ben scritta firmata da un bambino, Derek. Le parole ci hanno commosso e per questo abbiamo deciso di rispondere e manifestare il nostro affetto e la nostra solidarietà non solo a parole ma anche con la preghiera". "Quando si prende coscienza dei drammi che vivono le altre famiglie - hanno concluso Emanuele e Federica - i problemi quotidiani diventano più leggeri e si ha la grinta di affrontarli senza aver paura. Perché nella vita il coraggio aiuta. Derek, i suoi fratellini ed i suoi genitori, sono coraggiosi come pochi".

Contattata da Federica, la madre di Derek ha manifestato la sua gioia ed ha voluto rendere nota la storia sul suo profilo Facebook. La donna, nel commentare le parole della famiglia Rastrelli, ha spiegato anche che altre due letterine sono state scritte dai fratellini del bimbo. "Chissà i palloncini contenenti le parole di Colim e Lian dove saranno finiti?". Al momento non è dato saperlo.