Panico sull'aereo: passeggeri iniziano a sanguinare dal naso e dalle orecchie

Momenti di panico e tensione a bordo del volo di linea Jet Airways da Mumbai a Jaipur, in India. Dopo il decollo, i piloti si sono scordati di accendere l'interruttore che regola la pressione in cabina, ha causato diffusi sanguinamenti per una trentina di passeggeri.



Il velivolo è dovuto tornare allo scalo di partenza quando alcuni passeggeri hanno cominciato a sanguinare dal naso e dalle orecchie e le maschere ad ossigeno si sono rese disponibili sopra i sedili. L’aereo con 166 passeggeri è atterrato a Mumbai, i feriti sono stati medicati, e tutti sono stati reimbarcati su altri voli, ha reso noto la compagnia aerea. L’equipaggio “è stato sospeso dai turni in attesa dell’esito di un’indagine”. I viaggiatori hanno parlato di “panico” e hanno postato sui social media foto e video dell’incidente, con le maschere a ossigeno che penzolano sulle teste dei passeggeri.

Uno di loro, Darshak Hathi, ha tenuto una cronaca dell’evento, come riportato dal quotidiano Indian Express. "Situazione di panico dovuta a un problema tecnico su @jetairways 9W 0697 da Mumbai a Jaipur” ha twittato. "Volo torna a Mumbai dopo 45 minuti, tutti salvi me compreso”. Il ministero indiano dell’Aviazione civile ha annunciato di aver chiesto un “rapporto immediato” delle agenzie ufficiali. Per Jet Airways, che come altre compagnie indiane ha problemi finanziari, è solo l’ultimo incidente imbarazzante. In gennaio due suoi piloti sono stati messi a terra dopo una lite su un volo da Londra a Mumbai, durante la quale hanno abbandonato brevemente la cabina di pilotaggio.