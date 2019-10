Arriva il panino-pizza: "Italia, perdonaci"

C'è un limite a tutto in cucina: ma questo lo pensiamo solo noi italiani, che in quanto a cultura culinaria non siamo secondi a nessuno. All'estero si fanno meno problemi a sperimentare. Pure troppo, forse. A Londra una celeberrima catena di fast food specializzata in panini, Subway, decine di migliaia di punti vendita da un capo all'altro del pianeta, ha lanciato il panino-pizza: un ibrido che fa storcere il naso a molti e che fa discutere. Tutto marketing, certo, ma il video che accompagna il lancio è quantomeno simpatico.

Gli ideatori del panino-pizza (o pizza-panino, fate un po' voi) hanno pensato bene di chiedere scusa con un "Sorry, Italy" che compare ovunque, sui manifesti e nei video promozionali.

Panino-pizza, la novità culinaria che fa discutere: "Obbrobrio"

Bisognerà tirare fuori 2,99 sterline per assaggiare "la delizia" tra i cui ingredienti compaiono Spicy Pepperoni, BBQ Chicken e Veggie Supreme (tutte e tre con una base di Marinara sauce preparata con erbe, pomodori, mozzarella e cheddar). Il sito italiano più conosciuto dai connazionali che vivono nella capitale inglese, "Londra, Italia" lo definisce "un vero obbrobrio culinario". Difficile dare torto.

Nella pubblicità vengono tirate in ballo opere come il ritratto di Elisabetta Gonzaga, il Gesù nella Quaresina di Santa Faustina e La morte di Masaccio (opere che hanno tutte in comune sguardi di assoluta disperazione e sofferenza), piazzate davanti al famigerato panino-pizza per esprimere il loro totale disappunto.

Poi ci si sposta a Napoli dove tutti, dai più piccoli agli anziani, passando per i veri pizzaioli doc, commentano disgustati la novità che stravolge uno dei piatti tipici della tradizione nostrana. Unica certezza: il panino-pizza in Italia non lo vedremo mai. E meno male, vien da dire.