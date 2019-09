Paolo è scomparso nel nulla: il paese si mobilita

Si stanno mobilitando in tantissimi, anche sui social. Paolo Rio, 48enne di Tavernerio, comune in provincia di Como, è svanito nel nulla sabato 7 settembre, in mattinata. L’ultima volta in cui è stato visto si trovava vicino all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia; da allora, nessuna traccia.

Lo cercano i carabinieri di Albate e tutta la comunità si è mobilitata per avere notizie dell’uomo. Anche il sindaco, Mirko Paulon, lancia un appello attraverso la pagina Facebook dell’Amministrazione rivolto a chiunque possa avere notizie riguardo al suo concittadino.

Paolo Rio scomparso da Tavernerio: appello social