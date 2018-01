Archeologo precario vince a L'eredità e dona metà del premio ai suoi scavi

Ammette di non essere ferratissimo sul mondo dello spettacolo, ma in storia e cultura generale non lo batte nessuno. E infatti l'archeologo emiliano Paolo Storchi, 32enne originario di Reggio Emilia, ha vinto oltre 10mila euro al game show "L'eredità" in onda su Rai1, indovinando la parola misteriosa della "ghiogliottina", e ha deciso di donare parte della sua vincita al suo progetto di scavo.

Storchi infatti da tempo lavora negli scavi di Tannetum, antico borgo di Galli Boi tra Taneto e Sant'Ilario, risalente al 280 ca, tra Reggio Emilia e Parma.

Paolo Storchi lavora al progetto di Tannetum da due anni (c'è anche un gruppo Facebook con 1400 membri, si chiama "Tannetum Hunters"), ma "nessuno voleva aiutare un gruppo di archeologi a fare scavi, era difficile far capire che Tannetum poteva avere risvolti economici importanti anche per il nostro territorio, che non ha così tanto da offrire in tema di archeologia, come invece hanno altri posti in Italia", racconta a Repubblica.

Oltre metà della vincita de L'eredità sarà quindi impiegata nel progetto.