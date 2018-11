Sesso e droga sul pianerottolo di casa, papà chiede aiuto: "Abbiamo una bimba, così non è vita"

La segnalazione che arriva da un papà residente a Como, al civico 17 di Via Di Vittorio in un edificio di proprietà Aler, lascia esterrefatti. Tanto più se si pensa che ancor prima di contattare QuiComo, il signor Roberto Laconi, papà di una bambina di 11 anni, ha segnalato la situazione alle forze dell'ordine e alla stessa Aler. Questa la sua denuncia: "Sono venuto ad abitare qui nell'aprile 2017 con mia moglie e mia figlia - racconta Laconi - e quando mi è stata assegnata questa casa ero contento ma non sapevo dove sarei finito".

Non ci è voluto molto per accorgersi che non si trattava di un luogo ameno. Il suo appartamento è situato al quinto piano ed è l'unico presente in quel pianerottolo. Forse contando proprio sullo scarso passaggio di inquilini, alcuni balordi hanno fatto di quel pianerottolo il proprio punto di ritrovo per stare al coperto e al riparo da occhi indiscreti. Ed ecco cosa si ritrova fuori dalla porta la famiglia Laconi: "C'è sporcizia lasciata da alcuni giovani che consumano palesemente sostanze stupefacenti sia di giorno che di notte, generalmente quando non siamo in casa o quando siamo al lavoro o a scuola. E' palese che questo pianerottolo sia diventato luogo di consumo di droghe ma anche di spaccio. Ho trovato polvere bianca che la polizia ha raccolto per farla analizzare".

Ma non è tutto. Il pianerottolo al quinto piano, stando a quanto raccontato dal signor Laconi, sembra che venga utilizzato anche per fare un'altra cosa: sesso. Non si sa se venga svolta attività di prostituzione "ma ho comunque trovato più di una volta preservativi usati". Adesso il signor Laconi dice basta: "Mi sono stufato di pulire, ma se non lo faccio io non lo fa nessun altro. Ho chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e della stessa Aler, ma la situazione è semprela stessa. Così non possiamo vivere: abbiamo una bambina di 11 anni. Voi vi fidereste a stare qui?". L'uomo, preso dall'esasperazione, ha girato un video per ritrarre la situazione che c'è sul pianerottolo di casa, appena fuori dalla sua porta.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...