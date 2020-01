Una fedele lo strattona, Papa Francesco perde la pazienza (video)

Una fedelo lo strattona e il Pontefice perde la pazienza. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum, Papa Francesco è sceso in piazza San Pietro per ammirare il presepe plastic free donato dalla Regione Autonoma del Trentino e si è avvicinato ai fedeli.

Come si può vedere nel video in basso, all’improvviso una donna gli afferra una mano in maniera piuttosto energica e per liberarsi il Papa usa le maniere "forti", lasciandosi andare ad un gesto di stizza…

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz