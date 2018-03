Papa Francesco in visita nei luoghi di Padre Pio: "Un Paese che litiga è malato"

In visita a Pietrelcina, nei luoghi di Padre Pio, Papa Francesco non rinuncia a dire la sua sulla situazione politico-sociale del nostro Paese. Lo ha fatto a modo suo, invitando i fedeli a imitare “l’eroico esempio” di Padre Pio, e a dare “testimonianza di comunione, perché solo la comunione, cioè essere sempre uniti e in pace tra noi, perché solo la comunione edifica e costruisce”.

“Un Paese che litiga tutti i giorni non è cresce, è triste e malato” ha detto Papa Francesco. “Invece – ha aggiunto – un Paese dove si cerca la pace, dove tutti si vogliono bene, più o meno, ma si vogliono bene , non ci si augura del male, questo paese, benché piccolo, cresce, cresce, cresce, si allarga e diventa forte”.

Quindi “per favore non spendete tempo, forze, a litigare fra voi. Questo non fa nulla. Non ti fa crescere! Non ti fa camminare”.

Cosa ha detto Papa Francesco a Pietrelcina

Il Papa poi ha voluto fare un esempio, continuando a parlare ai fedeli riuniti a Pietrelcina a braccio: “Pensiamo a un bambino che piange, piange, piange e non vuole muoversi dalla sua culla e piange, piange. E quando la mamma lo mette sul pavimento perché incominci a gattonare, piange, piangeà e torna nella culla. Vi domando: quel bambino sarà capace di camminare? No. Perché è sempre nella culla! Se un paesino litiga, litiga, litiga, sarà capace di crescere? No. Perché tutto il tempo, tutte le forze vanno a litigare”. “Per favore: pace fra voi, comunione fra voi. E se a qualcuno di voi viene voglia di chiacchierare di un altro, mordetevi la lingua”, ha ribadito il Papa, sottolineando: “Vi farà bene, bene all’anima, perché la lingua si gonfierà, ma vi farà bene; anche al Paese”.