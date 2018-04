Paralizzato da 19 anni a seguito di una rapina: la storia di Guido

Era il luglio del 1999, Guido Nasi era a Dublino in vacanza studio e aveva solamente 17 anni quando un ragazzino gli ruba il portafogli. Questo è l'attimo in cui la sua vita cambierà completamente: lui lo insegue, ma ad aspettare c'è un uomo che senza pensarci troppo spacca in testa a Guido una bottiglia di birra. Per quarantacinque giorni Guido Nasi rimarrà in coma e al risveglio non sarà più grado di muovere gli arti e di comunicare con il resto del mondo.

Questa storia Guido l'ha voluta raccontare, grazie all'aiuto dello scrittore Massimo Tallone, all'interno di un'autobiografia dal titolo (provvisorio) "Una vita spezzata". Oggi comunica attraverso un tablet sul quale scrive i propri pensieri che vengono sintetizzati da una voce metallica.

La storia di Guido Nasi, video di TorinoToday