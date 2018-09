Parcheggiatore abusivo irrompe al presidio: "Non smetto neanche per 1200 euro al mese"

NAPOLI - "Se mi offrissero un lavoro da 1.200 euro al mese? Ci sono famiglie da mantenere e con 1.200 euro al mese non si può sopravivere". La voce di un parcheggiatore abusivo interrompe la manifestazione dei Verdi davanti alla Prefettura, una raccolta firme per chiedere una legge che preveda l'arresto per i guardiamacchine illeciti.

Un uomo, che si autodichiara orgogliosamente parcheggiatore urla qualcosa ai responsabili del banchetto, poi si avvicina alle telecamere: "Mi sembra esagerato parlare di arresto. Questa città non offre opportunità e allora le persone devono arrangiarsi. Camorra? Non credo proprio che le zone di parcheggio sia gestite dalla malavita, si tratta solo di persone in difficoltà. Poi ci stanno quelli che si impongono e in quel caso dovrebbero essere i cittadini a rifiutarsi di parcheggiare".

L'uomo si allontana dopo un battibecco con il consigliere comunale Marco Gaudini, che mostra in bella vista il cartoncino 'Io non vi pago'.

Il video di NapoliToday