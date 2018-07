Parlamentari assenteisti, M5s al contrattacco: ecco la top ten

Il M5s va al contrattacco sul caso dei Parlamentari assenteisti. Dopo aver annunciato l'espulsione dal Movimento del deputato Andrea Mura, che alla Camera ha il record di mancate presenze perché, parole sue, "si può fare politica anche in barca", il M5s invita gli altri partiti a fare altrettanto nei confronti di quei deputati e senatori che non si presentano in Aula.

"Deputati e senatori sono stati eletti dai cittadini per lavorare in Parlamento. Andrea Mura (96,38% di assenze) non ha rispettato le regole e il MoVimento l’ha espulso. Adesso chiediamo che la stessa cosa venga fatta anche dalle vecchie forze politiche!" si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle.

La lista dei deputati più assenteisti

Il M5s ha poi stilato una lista dei parlamentari più assenteisti usando i dati pubblici presenti su openpolis.it.

"Partiamo da Forza Italia che detiene un triste primato: nella classifica stilata da Openpolis la più assente alla Camera dei Deputati, con lo 0,45% di presenze, è Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Forza Italia ha partecipato ad una sola votazione, collezionando il 99,55% di assenze alle votazioni. Tra i più assenteisti troviamo anche Piero Fassino. Il deputato del Pd ha il 91,86% di assenze: ha partecipato solamente a 18 votazioni su 221".

E ancora:

"Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali segue con l’88,69%, mentre Carolina Varchi di Fratelli d’Italia ha l’88,24% di assenze alle votazioni. In classifica troviamo anche Giorgia Meloni, leader di FdI, con l’85.07% di assenze e Marzia Ferraioli di Forza Italia con l’83,71%. Al Senato Forza Italia consolida il suo primato. Sono 3 i senatori che hanno collezionato più dell’80% delle assenze. Nel dettaglio si tratta di: Paolo Romani (ha partecipato a una sola votazione), Niccolò Ghedini (92.44% di assenze) e Giacomo Caliendo (83.11%). Da segnalare anche Licia Ronzulli, sempre di Forza Italia, con il 79.11% di assenze (ha votato 47 volte su 225 votazioni)".

"Una situazione vergognosa - scrive il Movimento -, parlamentari pagati fior di quattrini che snobbano il Parlamento. Chiediamo a Pd, Forza Italia, Fratelli d’Italia e LeU di espellere dai propri gruppi i parlamentari che hanno disertato Camera e Senato, così come fatto dal MoVimento con Mura! Chi non partecipa all’attività parlamentare, senza delle reali motivazioni e non rappresenta fedelmente l'elettore da cui esclusivamente dipende, deve essere punito!".

(Foto dal blog delle Stelle)