L'Onu dichiara guerra a grassi e sale: "Nel mirino anche il parmigiano"

Il prosciutto di Parma e il parmigiano reggiano fanno male e per loro, come per le sigarette, potrebbero presto arrivare le etichette "nuoce gravemente alla salute"? Come scrive Repubblica, Onu e Oms stanno continuando la loro battaglia contro gli alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri insieme a quella contro alcool e fumo per combattere il rischio di malattie come diabete, patologie cardiovascolari e tumori.

Sarebbe allo studio infatti in sede Onu una moratoria che induca i Paesi membri a frenare il consume di sale, anche tramite l'utilizzo di etichette da applicare ai prodotti ma, spiega Repubblica, "ridurre nella dieta l'apporto di questi alimenti rischia però di danneggiare tanti prodotti di alta qualità del made in Italy.

Il quotidiano di Largo Fochetti cita un'inchiesta del Sole24Ore, secondo la quale potrebbero finire nel mirino dell'Oms "anche eccellenza del paniere agroalimentare italiano come il Parmigiano, il prosciutto, l'olio extravergine".

"Ritengono che facciano bene alla salute prodotti come la Coca Cola o altri perché light e poi ci condannano il Parmigiano o altri prodotti dell'enogastronomia italiana. Su questo faremo una battaglia molto dura", è la replica del ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio.