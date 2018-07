Eredita un milione da anziana: parroco imputato per circonvenzione d'incapace

All'apertura del testamento i familiari di una 89enne brindisina sono sobbalzati: la pensionata in punto di morte dispose il lascito delle sue proprietà a don Altavilla ex parroco della chiesa di Latiano.

Ora i cugini della donna, morta il 30 aprile 2014 ad 89 anni, vogliono vederci chiaro. Come ricostruisce Brindisi Report l'anziana aveva problemi di salute ed era affetta da Alzheimer.

L’ex parroco della chiesa di Latiano ha voluto essere presente, oggi, nell’aula del Tribunale di Brindisi, per la prima udienza del processo in cui è imputato con l’accusa di circonvenzione di un’anziana di 89 anni, dopo aver ereditato beni per un milione di euro, lasciati in punto di morte dalla parrocchiana: don Angelo Altavilla ha rinunciato a riti alternativi per affrontare il dibattimento, dopo che i suoi difensori hanno sollevato eccezioni chiedendo la nullità del decreto di citazione a giudizio.

Il Tribunale ha rigettato e ha disposto di procedersi oltre, fissando la prosecuzione del processo alla primavera prossima, quando inizierà l’istruttoria dibattimentale dinanzi al giudice Rubino. L’accusa è sostenuta in giudizio dal pubblico ministero Simona Rizzo, la difesa del prelato è affidata agli avvocati Massimo Manfreda e Vincenzo Farina. I penalisti avevano eccepito l’abnormità dell’atto di rinvio a giudizio evidenziando che c’era stata una richiesta di opposizione all’archiviazione, a conclusione delle indagini preliminari, da parte delle persone “danneggiate” dal reato e non offese.