Parroco smaschera una finta suora e la denuncia ai carabinieri

Era vestita da suora, ma quella tonaca non le apparteneva più da ben 11 anni. La donna, originaria di Maddaloni (Caserta) si era vestita così per vendere le stelle di Natale davanti la chiesa di Sant'Antonio a Cassino, ma è stata scoperta e denunciata dai carabinieri della Compagnia di Cassino per 'falsa identità'.

A segnalare la cosa ai militari del capitano Ivan Mastromanno è stato don Benedetto Minchella, parroco della chiesa situata in piazza Diamare. La falsa suora stava vendendo stelle di Natale dichiarando che il ricavato fosse destinato ai poveri. La cosa ha insospettito il sacerdote che ha chiesto aiuto al 112.

I militari dell'Arma hanno sequestrato anche il passaporto e la carta di identità della donna 64enne perchè nella foto dei documenti indossava ancora gli abiti religiosi.