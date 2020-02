La piccola Aurora ha fretta di nascere: chiamata al 118, poi il parto in casa

Per qualcuno il parto in casa è una scelta ponderata. Per altri invece è qualcosa che accade, qualcosa da affrontare con coraggio e senza preavviso. A Palermo una giovane donna in dolce attesa era andata a trovare un’amica, in via D'Ossuna (alla Zisa), quando ha avvertito le contrazioni.

Immediata la chiamata al 118, ma la bambina stava per nascere e così la dottoressa Daniela Costanza, l’infermiere Paolo Maligno e gli autisti-soccorritori Adamo Finocchio e Roberto Zerillo, assistiti dalla sala operativa, ieri mattina hanno iniziato le procedure per far nascere la piccola in casa.

Palermo, non c'è tempo di andare in ospedale: Aurora nasce in casa

E' andato tutto per il meglio. Dopo il parto la mamma e la neonata, che è stata chiamata Aurora, sono state poi trasferite allo ospedale Civico e al Di Cristina per i controlli di routine. Entrambe stanno bene.

“Questo non è certamente il primo caso di parto in casa o in ambulanza - dichiarano Domenico Amato, segretario Confintesa sanità Sicilia e Mario Manzo, coordinatore regionale Confintesa 118 Sicilia - eseguito grazie all'intervento del personale del 118 siciliano, siano essi soccorritori, medici o infermieri. La loro professionalità acquisita con apposita formazione e con anni di esperienza sul campo non si discute"