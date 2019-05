Partorisce su un Flixbus: per la bimba viaggi gratis fino a 18 anni

Fermata d'emergenza, una dolce emergenza, per un pullman Flixbus: la piccola Zenep è nata a bordo del bus, tra Parigi e Lille. Secondo quanto raccontato dal quotidiano FranceInfo, sua mamma era in viaggio su un Flixbus partito da Barcellona e diretto a Bruxelles, ma a circa metà del tragitto le si sono rotte le acque.

Gli autisti del bus, alle 3.30 del mattino, hanno immediatamente effettuato una fermata di emergenza presso una stazione di servizio situata a Ressons, nel dipartimento dell’Oise, poi hanno chiamato i servizi di emergenza e aspettato che tutto si concludesse per il meglio.

Il parto è andato a buon fine e la neonata è stata trasferita insieme ai genitori in un ospedale nella vicina Compiègne. Mamma e figlia sono in ottima salute. Per festeggiare il lieto fine, l'azienda ha deciso di regalare alla bimba viaggi gratis fino alla maggiore età.