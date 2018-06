Il parrucchiere gentiluomo: “Piega gratis alle donne con la pensione minima”

Arrivare a fine mese con la pensione minima non è facile per nessuno. Spesso bisogna 'tagliare' dalla lista delle necessità alcune spese 'evitabili', ma che contribuiscono a rendere la vita dignitosa. Un caffè al bar, una serata al cinema o magari una piega dal parrucchiere. Proprio per quest'ultimo bisogno, c'è una persona che ha deciso di mettere a disposizione la sua professionalità per aiutare quelle donne che, altrimenti, non potrebbero permettersi questa 'coccola'.

Parliamo della storia raccontata sul Fatto Quotidiano da Raffaele Nappi, che ha come protagonista Salvatore Visone, parrucchiere napoletano di 41 anni. Sasi, come lo chiamano in molti, offre tutti i martedì la piega gratis alle donne con una pensione minima. “Chi ha detto che anche a 80 anni una donna non debba sentirsi amata, preparata, in ordine e pure coccolata – ha raccontato Salvatore al Fatto Quotidiano - e ognuno avesse un po’ più di attenzione verso gli altri l’Italia sarebbe un posto migliore”.