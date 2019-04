Una vita in miniera, Pasquale a 92 anni fa 60 km ogni giorno per vedere il mare

Dopo aver trascorso gran parte della propria vita nel sottosuolo, nelle miniere del Belgio del dopoguerra, a quasi un chilometro dalla superficie, l'immagine del mare è diventata per Pasquale Di Marco a dir poco irresistibile. Tanto che quest'uomo di 92 anni, che gode ancora di ottima salute, percorre ogni giorno circa 60 km per andare da San Vittorino Terme a Giulianova (che distano una trentina di chilometri), per sedersi sulla sua sediolina e contemplare il mare.

A raccontare la sua storia è VeraTv che ha incontrato Pasquale proprio sul bagnasciuga, dove ogni giorno per circa due tre ore si gode quell'immensa distesa blu e il piacevole rumore delle onde.

"Ringrazio Dio, che mi dà questo potere di venire qua. E che mi tiene ancora la mente lucida", ha spiegato l'anziano ai microfoni della tv locale, per poi proseguire raccontando la sua vita trascorsa sotto terra da minatore e le giornate nei campi a fare il contadino. L'unica cosa che gli è sempre mancata è stato il mare, motivo per cui adesso si mette in macchina ogni giorno per vederlo.

Il legame di Pasquale con la spiaggia di Giulianova non è passato inosservato agli abitanti della zona, tanto che una sua suggestiva immagine è stata condivisa dalla pagina Facebook 'L'abruzzese fuori sede', diventando virale.