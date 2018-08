Dà un passaggio a due stranieri senza documenti: condannato giovane

Surreale quanto accaduto a un giovane italiano di 26 anni. Fermato al traforo del Monte Bianco, è stato condannato a 9 mesi di carcere e 24mila euro di multa per aver dato un passaggio in auto a due stranieri che non avevano i documenti in regola per poter entrare in Italia. Il giudice: "Ha aiutato due stranieri senza documenti".

Solo poche ore prima lui, residente in Francia, e la sua fidanzata francese, erano partiti per le vacanze italiane. Aveva "reclutato" i due, una donna ivoriana e un uomo marocchino, attraverso BlaBlaCar (voleva condividere le spese di viaggia, come fanno in tanti): il 26enne, che era accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, su consiglio del suo legale ha patteggiato la pena.

Soltanto alla frontiera il giovane ha scoperto che i suoi due compagni di viaggio non avevano i documenti in regola. Anche la sua auto, una Mercedes, è stata sequestrata.

Il giovane non sapeva di commettere un reato, ma in realtà il sito di Blablacar chiarisce che sui documenti dei passeggeri vanno fatto tutte le verifiche necessarie.