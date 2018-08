“Così ho salvato una donna dalla morte”: il racconto del passante-eroe

Il suo nome è Adriano Candido de Oliveira ed è lui il passante-eroe che lo scorso 29 agosto a Corsico, nel milanese, ha salvato una donna dal Naviglio. L'uomo ha raccontato come si sono svolti i fatti a Eleonora Dragotto di MilanoToday: "Quando l'ho vista in acqua, mi sono subito tuffato senza pensarci due volte". Originario di Aimorés, Brasile, e milanese d'adozione, Adriano ha 37 anni ed è arrivato in Italia insieme alla sorella nel 2008, con l'obiettivo di costruirsi un futuro migliore. Oggi lavora come giardiniere e il suo principale possiede un magazzino proprio vicino Corsico.

"Stavo tornando a casa da lavoro quando dalla macchina ho notato che una piccola folla stava fissando le acque del Naviglio - ricorda Adriano - allora mi sono avvicinato a piedi e ho visto una signora in acqua. Nessuno aveva il coraggio di buttarsi e non le stavano nemmeno porgendo un bastone. Si vedeva che era in difficoltà e per il momento non stava ricevendo aiuto". Una volta chiaro il quadro della situazione il brasiliano si è subito precipitato per soccorrere la donna, la 64enne che secondo la ricostruzione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza verso le 12 di mercoledì si è gettata volontariamente nel Naviglio per togliersi la vita. In base ad alcune indiscrezioni, la signora avrebbe compiuto questo gesto disperato spinta da una situazione molto difficile che, evidentemente, non riusciva più ad affrontare.

Quando Adriano si è tuffato la donna aveva ancora la testa fuori dall'acqua ma era visibilmente in pericolo. "Ho nuotato verso di lei, poi ho provato a toccare con i piedi per farmi forza nel trascinarla ma non ce l'ho fatta: lì il Naviglio è profondo due metri. - racconta il 37enne - In ogni caso sono riuscito a spingere la signora verso la riva nuotando e poi a trascinarla fuori con l'aiuto di altre persone". Una volta al sicuro nei pressi della pista ciclabile la 64enne è stata assistita dai paramedici dell'ambulanza che nel frattempo era giunta sul posto.