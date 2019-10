Boxe, Pat Day operato al cervello dopo il ko: "Pregate per lui"

Le sue condizioni sono molto gravi. Il pugile statunitense Patrick Day, 27 anni, è ricoverato in rianimazione in condizioni critiche dopo il ko al decimo round nell'incontro con Charles Conwell alla Wintrust Arena di Chicago. Day ha subito una "lesione traumatica" e ha subito un intervento chirurgico al cervello sabato sera dopo essere stato battuto da Conwell in un incontro tra pesi superwelter.

"Patrick è in coma ed è in condizioni estremamente critiche”, ha dichiarato il manager del match Lou DiBella, che non ha fornito dettagli specifici sulle condizioni di Day. Conwell ha chiesto ai suoi follower di pregare per l'atleta. "Tenetelo nelle vostre preghiere!! #prayforpatrickday”, ha scritto sulla sua pagina Twitter. "Pat Day rende ogni posto in cui si trova in un posto migliore. Non l’ho mai visto salutare qualcuno senza un grande sorriso", ha aggiunto DiBella su Twitter.

Pat Day makes any room he is in a better place. I’ve never met anyone who’s met Patrick and not liked him. Never heard him utter a mean word. Never saw him greet someone without a big smile. Life doesn’t seem fair sometimes. Please keep Pat in your prayers, thoughts, and hearts. https://t.co/bfAyzEKu4y