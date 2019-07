Pattuglia acrobatica sorvola la città sbagliata, il pilota: "Sono profondamente imbarazzato"

Inatteso spettacolo per i partecipanti al 31mo Festival di Yodel della Svizzera nordoccidentale che hanno assistito allo spettacolo della rinomata pattuglia acrobatica elvetica "Patrouille Suisse" fare evoluzioni sulla città di Muemliswil.

A bocca asciutta invece gli avventori di Langerbruck, villaggio a circa 5 km di distanza, dove si stava tenendo una manifestazione per commemorare il centenario di un pioniere del volo svizzero, Oskar Bider, primo a volare sulle Alpi nelle due direzioni nel 1913 all'età di 22 anni.

"L'episodio mi imbarazza molto", ha ammesso il maggiore e leader della Patrouille Suisse Gunnar Jansen. Jansen, che per i suoi capelli grigi viene soprannominato "Gandalf", è un pilota esperto e vanta oltre 2500 ore di volo. "È la prima volta che mi capita e mi auguro sia anche l'ultima" ha dichiarato al quotidiano d'Oltralpe Blick.

Jansen ha spiegato che l'errore è nato da una distrazione di pochi secondi. "Circa 20 secondi prima di Langenbruck mi è stato comunicato la presenza del velivolo nella nostra zona di volo". Mentre elaborava questa informazione Jansen ha sorvolato con i suoi compagni Langenbruck. "La prima cosa che ho visto nella curva effettuata subito dopo era un grande tendone bianco". Jansen ha pensato quindi che si trovasse nel punto giusto. "Le singole valli dall'alto sono molto simili".

A sua discolpa gli antiquati mezzi a disposizione della pattuglia: i caccia della "Patrouille Suisse" infatti non dispongono di un GPS, per cui i piloti si affidano unicamente alle carte e al volo a vista: un centimetro di mappa viene sorvolato in cinque secondi.