"Tampone negativo, oggi ti dimettiamo": paziente scoppia in lacrime, le immagini commoventi

"Tampone negativo, oggi ti dimettiamo". E il paziente scoppia in lacrime. Lunedì pomeriggio l'ospedale da campo anti-Covid di Ponticelli, a Napoli, ha dimesso il primo paziente da quando, il 20 aprile scorso, è stato inaugurato. Nel video in fondo a questo articolo, diffuso dall'Asl Napoli 1, si sente un medico che attraverso l'interfono comunica al paziente il risultato negativo del tampone e, quindi, la conseguente dimissione.

Subito dopo l'uomo è scoppiato in lacrime, ringraziando tutti i medici che si sono occupati di lui. Il paziente è di Somma Vesuviana, proveniva dall'ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato il 29 marzo per insufficienza respiratoria secondaria a polmonite interstiziale da Covid. A Ponticelli è giunto il 3 maggio. Il personale medico informa che "eseguita la terapia per Covid-19, si è iniziato lo svezzamento graduale dalla ventilazione, passando dalla ventilazione artificiale con metodica di pronazione tramite cannula tracheostomica alle semplici cannule nasali".

Poi, nelle scorse ore, finalmente l'esito negativo del tampone faringeo e le dimissioni dall'ospedale.

