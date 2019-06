Sei pecore (vive) nella Panda, fermato e denunciato: "Non sapevo come trasportarle"

Si è difeso dicendo che non sapeva come trasportare quegli animali, non avendo altri mezzi a disposizione. A Pavarolo, in provincia di Torino, un agricoltore di 62 anni è stato fermato in strada perché stava viaggiando con la sua Fiat Panda con all'interno, stipate nel bagagliaio e sul sedile posteriore, sei pecore. I carabinieri della stazione di Chieri lo hanno denunciato a piede libero per maltrattamento di animali.

Sei pecore nella Panda: agricoltore denunciato a Pavarolo

L'uomo è stato identificato grazie ad una segnalazione di un cittadino che aveva visto e fotografato l'auto con le sei pecore a bordo.

L'agricoltore aveva ammassato gli animali nel bagagliaio e sul sedile posteriore della sua auto e, per farli stare all'interno della Panda, aveva bloccato il portellone con una corda.