Gli orsetti di peluche 'intubati' per i bambini in ospedale

Stare in ospedale non piace a nessuno, specialmente ai più piccoli. Allora come fare per far sentire maggiormente a proprio agio i piccoli pazienti? Degli orsetti di peluche con tubi, tubicini, flebo, sondini, cateteri e cerotti. Si tratta dell'idea di Fiona Allan, una donna di 28 anni di Glasgow, in Scozia, che ha realizzato dei Teddy Bear fatti apposta per i bimbi in ospedale. La 28enne, che è affetta da una grave malattia che la costringe a vivere con un catetere chirurgico e un sondino nasale, dallo scorso novembre ha iniziato a realizzare gli orsetti pensando ai bimbi malati: un modo per farli sentire 'normali'.

Come raccontato dalla diretta interessata alla Bbc, i peluche intubati hanno avuto un grande successo e sono molto richiesti: Fiona ne ha realizzati una ventina, aggiungendo tubi e cateteri veri. La Bbc ha intervistato anche Emily Cotton, mamma di un piccolo paziente, entusiasta di questa idea: “L'orsacchiotto ha aiutato mia figlia ad adattarsi ai dispositivi medici che ha. La distrae mentre infiliamo o togliamo quelli veri da lei ed è facile spiegare agli altri bambini perché lei ha bisogno di tutte le sue valvole per vivere”.