Scopre di essere malato, pensionato si improvvisa pusher (come in 'Breaking Bad')

Gli avevano detto di avere una malattia terminale e così un 61enne pensionato incensurato ha deciso di improvvisarsi pusher e spacciare droga per mettere da parte un'eredità da lasciare ai parenti. Somiglia un po' alla trama di Breaking Bad quanto accaduto a Rovetta, centro alle porte di Bergamo.

Come scrive L'eco di Bergamo, il pensionato è stato fermato dai carabinieri dopo qualche settimana di "attività", grazie a una soffiata: con sé aveva diverse dosi di cocaina e altre sono state trovate durante una perquisizione a casa sua e in una vicina legnaia. In tutto aveva una quindicina di grammi di coca e quasi 2000 euro.

L'uomo è stato processato per direttissima e ai giudici ha raccontato di aver intrapreso l'attività di spacciatore per mettere da parte i soldi da lasciare alla famiglia dopo la sua morte e per pagarsi il funerale. In realtà si è poi scoperto che la malattia che gli avevano diagnosticato era curabile. Il pensionato è stato scarcerato in attesa della sentenza, che dovrebbe arrivare a metà gennaio.