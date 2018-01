Pensioni, abolire la legge Fornero costerà caro: "Assegni Inps più bassi"

Sul fatto che l’abolizione della legge Fornero possa mettere a serio rischio i conti pubblici abbiamo già scritto più volte. Si stima che soltanto nella prossima legislatura cancellare la riforma possa costare intorno ai cento miliardi di euro, una cifra importante se pensiamo che il costo di una manovra finanziaria, e nemmeno tanto leggera, si attesta sui venti miliardi. Ma c’è di più.

Gli effetti della riforma sarebbero pesanti anche per le tasche dei futuri pensionati, come racconta oggi Il Fatto Quotidiano, che facendo un po' di conti sulla base di simulazioni effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato, ipotizza che l'importo dell'assegno potrebbe scendere anche del 20%. Il motivo è semplice: se la soglia di accesso alla pensione non viene adeguata all’aumento dell’aspettativa di vita, in futuro ci saranno sempre meno persone in età da lavoro, mentre aumenterà la platea di chi percepisce la pensione.

Pensioni, quanto costerà abolire la Fornero

Già oggi, secondo un report dell’Ocse, l’Italia è seconda, su 35 Paesi, per percentuale di cittadini over 65 ogni 100 persone in età da lavoro. Il nostro sarà sempre di più un Paese per anziani: ma chi pagherà loro la pensione se i lavoratori saranno sempre di meno? Cruciale è il concetto di "tasso di sostituzione", ovvero il rapporto tra l’assegno previdenziale e l’ultimo stipendio incassato.

La revisione dei requisiti di accesso al pensionamento comporterebbe, secondo le stime dell’ispettorato, "un abbattimento crescente nel tempo dei tassi di sostituzione". Esempio: il tasso di sostituzione lordo di un dipendente privato, che oggi è del 71%, in caso di abolizione della Fornero potrebbe scendere al 67% nel 2030 e sotto il 50% nel 2060.

Scrive Chiara Brusini nel suo pezzo sul Fatto:

"Chi ha un salario lordo di 1500 euro al mese ne riceverebbe dall’Inps 795 se andasse in pensione tra 20 anni e meno di 750 se avesse iniziato a lavorare da poco e contasse quindi di mettersi a riposo tra quarant’anni".

Con le norme attuali l’importo sarebbe molto diverso. Tutti i dettagli nell'articolo del Fatto Quotidiano.