Pensioni, l'Ape Volontario è uno spiraglio: importo medio di 925 euro

Pensioni: inizia a prendere quota l'Ape volontario. Sono già 4.200 le domande presentate all'Inps per ricevere la misura che consente di andare in pensione a 63 anni con 20 anni di contributi. Al momento ammontano a 173 milioni di euro le risorse impegnate per le uscite anticipate, con l'importo medio dell'assegno che è di circa 925 euro, per una durata media di 32 mesi.

A diffondere questi primi dati sull'Ape Volontario è stato il Sole24Ore, che in un articolo di Davide Colombo, sottolinea come, al momento, questa misura dovrebbe resistere alle riforme ipotizzate nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, anche se una qualche effetto collaterale sulla misura potrebbe arrivare dalla riscrittura della Legge Fornerno. Un'eventuale riduzione di tre anni dell'età pensionabile, potrebbe funzionare come disincentivo per la pensione anticipata.

“La misura è sperimentale e ha un impatto lievissimo sulle finanze pubbliche – si legge sul Sole24 Ore - poiché i beneficiari si autofinanziano con una tariffa amministrata per poi rimborsare il prestito-ponte nei primi vent’anni di pensione. È una forma di flessibilità in più che, a differenza dell’Ape sociale, non rischia dunque lo stop: andrà avanti almeno fino alla fine della sperimentazione, ovvero dicembre del 2019, poi si vedrà”.

Intanto, al 13 maggio scorso l'Inps ha ricevuto 4.200 richieste di Ape Volontario, con i primi versamenti che dovrebbero scattare all'inizio del mese di luglio.