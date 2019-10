In fuga con "Quota 100": il Comune di Palermo teme il grande esodo

Fuga per la... pensione al comune di Palermo dove tra il 2019 e il 2020 circa 800 dipendenti potrebbero lasciare il lavoro approfittando di "quota 100". Secondo i dati (ancora parziali), pubblicati oggi dal Giornale di Sicilia, quest'anno sarebbero circa 500 i dipendenti comunali in procinto di fare le valigie nel corso del 2019 con altri 300 esodi in previsione per il prossimo anno.

Numeri che hanno fatto scattare l'allarme al Comune, dove la macchina burocratica è messa a dura prova dalla mancanza di turn over e adesso dalla fuga dei dipendenti che puntano alla pensione anticipata.

Qualche mese fa il dirigente al Personale del Comune aveva anticipato alla commissione consiliare Bilancio l'emorragia di lavoratori, con il rischio che certi servizi possano restare sguarniti. Preoccupazioni che hanno indotto i gruppi consiliari a chiedere un tavolo tecnico per far fronte all’emergenza.